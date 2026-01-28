Despide SSPE con honores al oficial motociclista José Misael Rangel Zapata

En una emotiva guardia de honor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) realizó el último pase de lista al oficial motociclista José Misael Rangel Zapata, integrante de la División de Motociclistas de la Policía Vial, quien falleció el pasado lunes 19 de enero.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Subsecretaría de Movilidad, donde familiares, amigos, compañeros y autoridades rindieron homenaje a la vida y trayectoria del oficial.

Durante el acto solemne se realizaron distintas guardias de honor: la primera integrada por autoridades y directivos, entre ellos el Subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, así como representantes de instancias de seguridad; la segunda conformada por mandos policiales; la tercera por compañeros de corporación y la cuarta por miembros de la unión de motociclistas, quienes acompañaron con respeto y solidaridad este último adiós.

En su mensaje, el Subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, destacó que José Misael fue un elemento ejemplar, un policía que dejó huella al desempeñar su labor con honor, orgullo y compromiso, además de ser un compañero y amigo distinguido, siempre leal a la corporación.

Por su parte, el Comandante Víctor Hugo Aldaz Palacios expresó que José Misael fue y seguirá siendo un hombre honorable, subrayando que su nombre queda grabado en la historia de la corporación. Señaló que honrar su memoria implica portar el uniforme con rectitud, vocación y responsabilidad, tal como él lo hizo.

José Misael Rangel Zapata sirvió durante siete años en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacándose dentro de la División de Motociclistas de la Policía Vial por su valentía, profesionalismo y profunda vocación de servicio. A lo largo de su trayectoria demostró un firme sentido del deber y una convicción inquebrantable por salvaguardar la vida y la seguridad de la ciudadanía.

Su desempeño fue reconocido por actos de valor heroico, entre ellos una intervención oportuna que permitió evitar un accidente de consecuencias fatales, al enfrentar una situación de alto riesgo durante la persecución de un motociclista que circulaba infringiendo la Ley de Movilidad. Asimismo, brindó apoyo decisivo a compañeros que lograron la detención de un conductor que se dio a la fuga tras provocar un accidente, reflejando su compromiso con la legalidad, la justicia y el trabajo en equipo.

Hoy, su legado permanece en cada servicio cumplido, en cada vida protegida y en el ejemplo de entrega y responsabilidad que deja a sus compañeras y compañeros.