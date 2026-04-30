Designarán hoy a encargado de la AEI, compartió FGE a FGR información sobre investigación de operativo

Francisco Sáenz, encargado del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló este jueves se reunirá con los comandantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para designar a un encargado, tras la muerte del coordinador Pedro Oseguera Cervantes.

Explicó que desde el momento en que falleció el coordinador de la AEI, se nombró a un encargado para el seguimiento de temas administrativos, sin embargo, será esta tarde cuando se designe a un encargado de todas las tareas de la Agencia.

Asimismo, reiteró que la FGE compartió a la Fiscalía General de la República toda la información que se recabó respecto al operativo realizado del 17 al 19 de abril, en donde se destruyó un narco laboratorio en el municipio de Morelos y del que posteriormente se dio el accidente vehicular en el que murió Pedro Oseguera, un escolta y dos agentes estadounidenses.

Además, destacó que respecto el seguimiento de las investigaciones está a cargo de la Unidad Especializada que instruyó la gobernadora Maru Campos, quien, a tráves de su titular Wendy Chávez, dará a conocer avances en el momento oportuno.

Agregó que también en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito y la Familia (FEM) se designó a un encargado del despacho, en tanto Wendy Chávez da seguimiento a la investigación que instruyó Maru Campos.