Designa Maru Campos a Gil Loya como fiscal, Luis Aguirre queda en la SSPE

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció cambios en las titularidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, Gilberto Loya Chávez deja la SSPE y pasa a ser el fiscal general del Estado, previa ratificación a cargo del Congreso del Estado.

En su lugar, Luis Aguirre queda como titular de la SSPE, quien previamente se desempeñaba como subsecretario de Estado Mayor.

Maru Campos destacó los resultados que Gilberto Loya ha tenido como secretario de Seguridad y dio la instrucción de que continúe en la fiscalía con el mismo orden, disciplina y coordinación.

Además, agradeció a Francisco Sáenz Soto por asumir como encargado de la Fiscalía.