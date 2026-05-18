Designa Maru Campos a Javier Sánchez Herrera en Fiscalía Especializada

La gobernadora de Maru Campos designó este día a Javier Sánchez Herrera como encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Con este nombramiento, el Gobierno del Estado busca dar continuidad a las acciones y trabajos en materia de investigación y operación estratégica dentro de la Fiscalía, fortaleciendo las labores institucionales en el área.

Javier Sánchez Herrera asumirá de manera provisional la responsabilidad de encabezar dicha Fiscalía Especializada, mientras continúan las estrategias de coordinación y procuración de justicia en beneficio de las y los chihuahuenses.