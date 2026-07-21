Descubren nueva especie de mono con “máscara” en el Congo: Colobus congoensis.

Investigadores internacionales confirmaron el hallazgo de una nueva especie de mono con “máscara” en el Parque Nacional Lomani, en la selva tropical del Congo.

Catalogado como Colobus congoensis, este primate pertenece a la subfamilia Colobinae y se distingue por sus labios rosados anaranjados y pelaje negro.

La especie, conocida por los lugareños como “Likweli”, fue registrada con fotos, audios y estudios genéticos.

Encuentran mono con ‘máscara’ en selva del Congo (Especial )

Se trata de la quinta especie descubierta en los últimos 75 años y juega un papel crítico en la germinación de semillas del ecosistema.

Descubren nueva especie de mono con “máscara” en la selva del Congo

La nueva especie de mono llamó la atención de los investigadores por sus labios rosas anaranjados y su pelaje negro.

Los investigadores lograron obtener fotos, audios y estudios genéticos detallados de la nueva especie.

Lugareños de la selva del Congo ya sabían de la existencia de esta especie y lo llamaban: ‘Likweli’.

Estos monos suelen ser tímidos y tienen tendencia a esconderse en lo más alto de los árboles, por lo que solo 8 personas de 52 habían visto a la especie.

El equipo de investigadores compuesto por expertos de RD de Congo, Estados Unidos y Alemania, catalogaron al animal como Colobus Congoensis, nombre que reconoce la diversidad natural del país.

El grupo al que pertenece esta nueva especie de mono con “máscara” tienen las características de carecer de pulgar y son herbívoros.

Investigadores se sorprenden por la apariencia del mono con “máscara”

La nueva especie de mono descubierta en la selva del Congo ha sido descrito como raro, ya que no tiene un pelaje tupido como otros primates y tiene un tamaño entre 6 y 12 centímetros, dependiendo del género.

El rostro de este mono es oscuro, pero lampiña que se caracteriza por un color rosado a naranja que rodea su boca.

Juegan un papel crítico en el ecosistema que tiene que ver con el procesamiento de semilla y germinación de la selva.

Esta nueva especie de mono tiene un característico aullido y los investigadores creen que habitan en una parte de la selva donde pueden encontrar alimento

Los investigadores han pedido que se registre esta nueva especie de mono para protegerlo y preservar su hábitat.