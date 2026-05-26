Descartan desabasto de gasolina en la ciudad

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado señaló que un supuesto desabasto de gasolina es descartado, aún cuando esto ha pasado desde hace varios años en la capital, por el momento no hay peligro.

En este sentido esxpuso que esta es una responsabilidad del gobierno federal, esto a través de Pemex una empresa gubernamental que se ha visto con afectación por lo cual debe de atenderse.

Destacó que no hay un desabasto, por lo cual no hay que entrar en pánico y evitar problemas sociales.

“Creemos que debemos de salir de esto y que pemex resuelva la logistica para que no nos pase esto por que la afectación económica y social, puede llegar a ser alarmante”, comentó Jorge Treviño presidente de Coparmex.