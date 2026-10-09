Descarta Loya trasfondo político en su nombramiento como fiscal

Gilberto Loya Chávez, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el cambio que anunció la gobernadora Maru Campos es únicamente para mejorar la procuración de justicia en la entidad.

En este sentido, descartó que el cambio tenga un propósito político y que tal y como lo mencionó la mandataria estatal, la instrucción es trabajar con orden, disciplina y coordinación.

Este jueves Maru Campos anunció que Gilberto Loya deja la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para desempeñarse como fiscal general del Estado, previa ratificación por el Congreso del Estado.

Además, Luis Aguirre deja la Subsecretaría de Estado Mayor en la SSPE y asume como titular de dicha dependencia.