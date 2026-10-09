Descarta Carlos Rivas daños estructurales en puente de la Teófilo Borunda y Universidad

El director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, descartó daños estructurales en el puente ubicado sobre la avenida Teófilo Borunda, en el cruce con Universidad, luego del colapso de un muro registrado la noche anterior, incidente que provocó el bloqueo parcial de la circulación vehicular.

El funcionario explicó que la estructura se encuentra en condiciones de soportar las cargas, pese al deterioro que presenta por el paso del tiempo. Detalló que el puente data de 1958 y que hace aproximadamente 15 años se realizaron trabajos para ampliar dos carriles, sin que actualmente se tenga identificado un daño estructural.

Rivas señaló que el incidente también pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos permanentes de supervisión y mantenimiento de los puentes de la ciudad, por lo que se trabaja en la propuesta de conformar un consejo que dé seguimiento a estas estructuras y permita mantener su conservación más allá de las administraciones municipales.

Como parte de esta iniciativa, indicó que se buscará elaborar un inventario para conocer con precisión cuántos puentes existen en Chihuahua capital y establecer un esquema de revisión periódica que permita identificar deterioros y atenderlos oportunamente, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de quienes transitan por estas vialidades.