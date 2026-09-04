Descarga eléctrica en nave industrial moviliza a Bomberos y Cruz Roja

Un trabajador de aproximadamente 38 años resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de techado en una nave industrial de la colonia Robinson.

El accidente ocurrió en el sector ubicado entre las calles Industrial 1 e Industrial 2, detrás de la Central de Abastos, donde el hombre se encontraba trabajando sobre un andamio de alrededor de cinco metros de altura.

Según los primeros informes, mientras realizaba las labores hizo contacto accidentalmente con cables de energía eléctrica, provocando que recibiera una descarga.

El trabajador quedó sobre el andamio, pero uno de sus compañeros reaccionó rápidamente y logró sujetarlo para evitar que cayera desde varios metros de altura, mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte.

Debido a la altura en la que se encontraba el trabajador, Bomberos utilizó una canastilla para realizar las maniobras de rescate y efectuar el descenso de manera segura.

Una vez abajo, paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente, mientras que serán las condiciones en las que se realizaban los trabajos las que deberán ser revisadas para determinar cómo ocurrió el contacto con los cables.