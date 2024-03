Edson Álvarez no se explica qué pasó con Tata Martino vs Argentina en el Mundial: «Ya yo era alguien extraño»

Apesar de que ya han pasado incluso dos entrenadores más por la seleección después de la salida de Gerardo Martino, sigue la polémica por el encuentro de Fase de Grupos ante Argentina, en el cual Edson Álvarez no estaba en el mediocampo del Tri.

Tras la derrota de México por 2-0, el rumor de que Martino vendió el partido para que el combinado que representa a la nación en donde ‘El Tata’ nació no quedara fuera de Qatar 2022 tomó mucha fuerza y todavía más cuando Edson Álvarez no fue parte del encuentro ante Argentina.

Ahora, Álvarez, habló con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, sobre como cambió su relación con el entrenador sudamericano en la previa al encuentro ante Argentina en la Copa del Mundo, lo que reaviva el rumor de que Martino ‘vendió’ el juego.

Polémicas palabras de Edson Álvarez vs. Tata Martino

«Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con ‘el Tata’, pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, él es una persona que le gusta hablar mucho de futbol, cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien y cuando llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar», comentó.

Tras las declaraciones del hoy elemento del West Ham de la Premier League, Van Rankin aseveró que Martino sí vendió el partido: «Para que vean, yo si me atrevo a decirlo, es un misterio del pinche Tata de que ese partido lo vendió», finalizó.