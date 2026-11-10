Denuncian a agentes de la FGE por supuesto cateo ilegal, habrían sustraído dinero y herramientas

Una denuncia anónima que llegó a Entre Líneas señala a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de un cateo ilegal en una vivienda ubicada sobre la calle Toribio Ortega, entre las calles 19 y 21 de la ciudad de Chihuahua.

La intervención habría ocurrido ayer por la noche, cuando elementos con el rostro cubierto y armas de fuego habrían forzado la entrada de la vivienda, la persona denunciante aseguró que en ningún momento mostraron una orden de cateo.

A tráves de una cámara de vigilancia se observa a la denunciante al exterior de la vivienda, de frente a una pick up blanca, mientras los agentes ingresan con linternas al domicilio, un sujeto más se encuentra en el techo también con una linterna.

La persona denunciante agregó que los agentes sustrajero dinero y herramientas de la vivienda, amenazando con regresar por lo que teme por su integridad y busca que el hecho se haga público.