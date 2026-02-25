Denuncia Manque Granados simulación por reforma a 40 horas y exige apoyo a MIPYMES y estrategia nacional de transición

En el marco de la discusión sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, la diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, advirtió que la propuesta impulsada por la mayoría oficialista de Morena carece de una estrategia de transición que proteja a quienes generan la mayor parte del empleo en el país.

“La reducción de la jornada puede ser positiva, pero hacerlo sin apoyo, sin incentivos y sin una estrategia clara pone en riesgo el empleo formal”, señaló.

Granados subrayó que la iniciativa mantiene seis días de trabajo por uno de descanso y amplía el esquema de horas extraordinarias, lo que representa una incongruencia frente al discurso de transformación laboral.

La legisladora alertó que imponer nuevas cargas sin acompañamiento puede derivar en el cierre de pequeños negocios, traslado de costos al consumidor y un incremento en la informalidad.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas y los productores del campo generan 7 de cada 10 empleos en México. No podemos reducir horas a costa de quebrar a quienes sostienen el empleo formal”, afirmó.

Ante este escenario, la diputada junto a la bancada del PAN presentó reservas responsables que incluyen:

• La creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo de Emprendimiento Productivo.

• Un fondo de aportaciones para fortalecer a las MIPYMES en las entidades federativas.

• Incentivos fiscales para mujeres emprendedoras.

• La obligación del Ejecutivo Federal de presentar una Estrategia Nacional de Transición Laboral con acciones concretas en productividad, capacitación y adopción tecnológica.

• Esquema 5X2: 40 horas con 2 días de descanso real.

La diputada subrayó que el Partido Acción Nacional sí respalda la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero bajo un esquema claro de cinco días de trabajo por dos días de descanso real (5×2), que garantice certidumbre para los trabajadores y viabilidad para las empresas.

“Se trata de reducir horas, sí, pero con estrategia. Se trata de mejorar la calidad de vida sin empujar a las MIPYMES y al campo hacia la informalidad”, enfatizó.

Finalmente, Granados reiteró que el objetivo debe ser claro: mejorar las condiciones laborales sin poner en riesgo la estabilidad económica ni la supervivencia de los emprendimientos.

“Queremos que la gente viva mejor, pero también que conserve su empleo y que sus negocios sobrevivan más allá del primer año”, concluyó.