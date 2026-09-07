Demuestra ASE abuso de funciones de extesorero de Coyame del Sotol; realizó gastos que no justificó debidamente

La Auditoría Superior del Estado (ASE) acreditó que el extesorero del Municipio de Coyame del Sotol, M.A.G.G., incurrió en abuso de funciones al disponer de recursos públicos sin presentar la documentación necesaria para justificar su uso.

De acuerdo con el informe individual de la Cuenta Pública 2023, el exservidor público realizó gastos por 91 mil 119 pesos con 68 centavos, sin comprobar debidamente el destino del dinero.

Entre los gastos señalados se encuentran compras de refacciones, combustible, refrescos, artículos de natación, productos de belleza y otros que presuntamente habrían sido utilizados para un festejo del Día de la Madre. Sin embargo, no se presentó documentación suficiente que respaldara el hecho.

La ASE presentó la denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), para determinar la responsabilidad, pudiendo comprobar la irregularidad de la conducta. Por tal motivo la Quinta Sala Unitaria

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas resolvió la existencia de la falta grave e impuso la suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de 50 días como sanción.