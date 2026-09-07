PRI abre diálogo rumbo a una posible coalición en Chihuahua: Alex Domínguez

Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, informó que este lunes se llevó a cabo un primer diálogo oficial con Daniela Álvarez, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de abrir canales de comunicación y analizar la posibilidad de construir una coalición partidista que presente una propuesta sólida en beneficio de la sociedad chihuahuense.

El líder priista destacó que este acercamiento representa un primer paso para intercambiar planteamientos, identificar coincidencias y explorar alternativas que permitan construir un proyecto político competitivo, responsable y con visión de futuro para Chihuahua.

“Tenemos claro que cualquier acuerdo debe partir del interés de los chihuahuenses. Se trata de dialogar, encontrar coincidencias y construir una propuesta que responda a las necesidades de las familias, que defienda a Chihuahua y genere mejores condiciones de desarrollo”, señaló.

El legislador sostuvo que el PRI está dispuesto al diálogo político y recordó que el Revolucionario Institucional ha sido protagonista de importantes etapas de crecimiento, infraestructura y desarrollo en Chihuahua y en México.

“El PRI es sinónimo de progreso y desarrollo. Somos un partido que busca generar oportunidades, fortalecer las instituciones y procurar bienestar para todas las familias. Tenemos experiencia, estructura y propuestas para seguir contribuyendo al futuro de Chihuahua”, expresó.

Alex Domínguez señaló que frente al escenario nacional es necesario construir alternativas políticas capaces de atender los problemas que enfrentan los ciudadanos. y recordó que los gobiernos de Morena y de la mal llamada Cuarta Transformación no han dado los resultados esperados en materias fundamentales como seguridad, salud y combate a la pobreza.

Afirmó que la violencia y la inseguridad continúan afectando a numerosas regiones del país, mientras que el sistema público de salud enfrenta deficiencias que repercuten directamente en las familias, particularmente por problemas de atención, medicamentos e insumos.

Finalmente, reiteró que el PRI Chihuahua continuará privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos, pero aseguró que cualquier eventual coalición deberá tener como prioridad las necesidades de la ciudadanía.

“Más allá de los partidos y de los intereses particulares, primero está Chihuahua. Si existen coincidencias para construir una gran propuesta que dé resultados, genere desarrollo y garantice mejores oportunidades para las familias, estaremos dispuestos a seguir dialogando”, concluyó.