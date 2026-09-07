Espera Cocentro control de ambulantaje durante Grito; “que se beneficie el comercio establecido”, dice

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola Campos, dio a conocer que en el marco de celebraciones por el Grito de Independencia es necesario darles prioridad a los locales establecidos y no al comercio ambulante.

Como en cada año se da la oportunidad de dar paso a la instalación de vendedores ambulantes en algunos puntos del barrio mágico, por lo cual Cocentro se impone en esta ocasión para prevalecer la formalidad.

“Yo digo que, si hay un sector beneficiado, yo confió y tengo fe en que no pongan tanto opuesto de comida para que sea beneficiado el comercio establecido”, comentó.

Asegura que la autoridad municipal es la encargada de otorgar los debidos permisos para este tema, en el cual Cocentro no tiene información de cuantos permisos se otorgan año con año.

El mensaje del comercio formal es que no se impongan más vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.