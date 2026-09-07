Bonilla acelera rumbo a 2027: “Estamos alistando baterías”

Con la mira puesta en la elección de 2027, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, confirmó desde la Ciudad de México que mantiene firme su aspiración de convertirse en candidato del PAN a la gubernatura del estado.

En entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el presidente municipal reconoció que su administración se encuentra en la etapa final y que, paralelamente, ya trabaja en la preparación del proceso electoral.

“Estamos alistando baterías al proceso de 2027”, afirmó Bonilla, quien agregó que existe la aspiración de poder encabezar la candidatura del PAN al Gobierno de Chihuahua.

El alcalde destacó que su reciente incorporación a tareas de estrategia política dentro del partido le permitirá participar directamente en la construcción de la ruta electoral panista.

Explicó que hace alrededor de 15 días tomó protesta como presidente de la Comisión de Estrategia Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, además de contar con la aprobación del Consejo Estatal.

Desde esa posición, adelantó, comenzará a coordinar la recepción de propuestas para integrar la plataforma política que acompañará a los candidatos panistas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

Bonilla sostuvo que el reto será construir una propuesta que nazca de las necesidades de la población y no únicamente de las estructuras partidistas.

“El PAN solo sea el conducto, el vehículo, para que los ciudadanos logren lo que ellos tienen de sueños”, expresó.

Respecto a la posibilidad de enfrentar al oficialismo en 2027, el edil aseguró que Acción Nacional actualmente cuenta con una ventaja: la unidad interna.

Afirmó que mientras en el bloque oficialista existen diferencias y una pugna interna en Chihuahua, dentro del PAN se ha alcanzado una cohesión que, según dijo, no se había visto anteriormente.

Para Bonilla, mantener esa unidad será fundamental para buscar conservar la conducción del estado y dar continuidad a temas que consideró prioritarios, como seguridad, productividad laboral y crecimiento económico.

“La condición primera es salir unidos”, concluyó.

Con estas declaraciones, Bonilla confirma que su proyecto político ya transita abiertamente hacia 2027, mientras el PAN comienza a preparar la plataforma y las posibles alianzas con las que buscará competir por la gubernatura de Chihuahua.