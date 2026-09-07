Impedir llegada del “narcorrégimen” de Morena y Bonilla candidato, coinciden dirigentes del PAN y del PRI

Los presidentes de la Comités Directivos Estatales del PAN y del PRI, Daniela Álvarez y Alex Domínguez, coincidieron en que esta primera reunión de diálogo es para buscar crear un proyecto en común que vaya por la defensa de Chihuahua, más allá de los colores partidistas, con el objetivo claro de impedir la llegada de Morena y sus aliados al Ejecutivo chihuahuense, lo que implica, señalaron ambos, también el arribo de un “narcoestado”.

“La coincidencia es que a Chihuahua le vaya bien y lo que buscamos es tener, como dije, un Chihuahua fregón, y para eso estamos, para eso buscamos mantener el diálogo. Yo creo que esa disposición existe tanto con Daniela como conmigo, yo creo que eso ayuda mucho a que las cosas puedan avanzar”, resaltó Alex Domínguez.

Mientras que la panista Daniela Álvarez avaló dichas declaraciones de su homólogo priista y añadió que “lo de menos será ponernos de acuerdo en los espacios. Lo importante es coincidir en lo fundamental, que es que a los Chihuahuas le vaya bien”.

Asimismo, Domínguez agregó que “si coincidimos en una coalición, Marco Bonilla será él será el abanderado, no hay que, como luego dicen algunos, no hay que buscarle chichis a las víboras”, mientras que Álvarez afirmó que aunque “las personas somos transitorias, Chihuahua es permanente”, aunque resaltó la importancia de que el alcalde Marco Bonilla sea el aspirante de unidad que el PAN eligió como su coordinador político estatal.