Reconoce Mario Vázquez resultados de Marco Bonilla; Chihuahua debe seguir por la ruta del crecimiento

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, Mario Vázquez, felicitó al alcalde Marco Bonilla con motivo de su Informe de Gobierno y reconoció los resultados de su administración en materia de seguridad, competitividad, generación de empleo y desarrollo social.

“Marco ha mostrado que con visión, trabajo y resultados se pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Hay avances en la Policía Municipal, en la seguridad y, sobre todo, en la competitividad que está generando oportunidades para las familias”, expresó.

El senador destacó particularmente el dinamismo económico de la capital y señaló que el 80 por ciento del nuevo empleo generado en el último año en el estado corresponde a la ciudad de Chihuahua, lo que, dijo, refleja la importancia de mantener condiciones que favorezcan la inversión y la creación de puestos de trabajo.

“Chihuahua capital está creciendo en empleo. Eso hace notar la importancia de que nuestra ciudad siga siendo bien gobernada en los próximos años y, sobre todo, de salvaguardar lo que hemos construido para que continúe siendo una ciudad de crecimiento económico”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento económico debe ir acompañado de una política social que permita que sus beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, tal como lo ha implementado la Gobernadora Maru Campos, con un gobierno humanista, mismo que debe continuar su ruta.

“Queremos una ciudad y un estado que siga creciendo, pero también solidaria con quienes menos tienen, con un desarrollo social real que permita a las familias avanzar y alcanzar mejores condiciones de vida. Eso es lo más importante”, subrayó.

Finalmente, Mario Vázquez reiteró su felicitación a Marco Bonilla por los resultados presentados y aseguró que el trabajo realizado permite visualizar “un gran futuro para él y también para Chihuahua”.