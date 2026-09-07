Arranca Feria de Empleo Index 2026; hay 1,500 vacantes en 22 empresas

Está mañana se llevó a cabo la Feria de Empleo 2026 de la Industria Manufactura de Exportación Index en donde se oferta de más de 1,500 vacantes de nivel operativo, técnico y administrativo para 22 empresas que son:
- Bocar
- Lifetec
- AutoZone
- Batesville
- Textron Aviation (Cessna, Beechcraft )
- Safran Electrical & Power
- Makinovo
- Safran Aerosystems
- Embraer
- ATI
- Superior Industries
- GKN Aerospace
- American Beef
- American Industries
- Interceramic
- Teleflex
- SMTC Manufacturing
- Leviton
- Emerson
- Motherson
- Jabil
Además de módulos de atención para realizar trámites como:
- Acta de nacimiento.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Carta de No Antecedentes Penales.
“Esta feria llega en un momento muy importante para dar mejores empleos, mejor talento, mejores profesionistas y gobiernos que den mayores atracciones de empleo”, comentó.
Cabe destacar que estuvieron
presentes Diódoro José Siller Argüello, Secretarío de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de Chihuahua y José Nuñez Leos, Director del Comité de Recursos Humanos de Index Chihuahua.
Dicha feria estará disponle sólo hoy hasta las 3 de la tarde en el centro deportivo Tricentenario localizado en la avenida Homero al norte de la ciudad.