Arranca Feria de Empleo Index 2026; hay 1,500 vacantes en 22 empresas

Está mañana se llevó a cabo la Feria de Empleo 2026 de la Industria Manufactura de Exportación Index en donde se oferta de más de 1,500 vacantes de nivel operativo, técnico y administrativo para 22 empresas que son:

Bocar Lifetec AutoZone Batesville Textron Aviation (Cessna, Beechcraft ) Safran Electrical & Power Makinovo Safran Aerosystems Embraer ATI Superior Industries GKN Aerospace American Beef American Industries Interceramic Teleflex SMTC Manufacturing Leviton Emerson Motherson Jabil

Además de módulos de atención para realizar trámites como:

Acta de nacimiento.

Constancia de Situación Fiscal.

Carta de No Antecedentes Penales.

“Esta feria llega en un momento muy importante para dar mejores empleos, mejor talento, mejores profesionistas y gobiernos que den mayores atracciones de empleo”, comentó.

Cabe destacar que estuvieron

presentes Diódoro José Siller Argüello, Secretarío de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de Chihuahua y José Nuñez Leos, Director del Comité de Recursos Humanos de Index Chihuahua.

Dicha feria estará disponle sólo hoy hasta las 3 de la tarde en el centro deportivo Tricentenario localizado en la avenida Homero al norte de la ciudad.