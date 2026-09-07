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Arranca Feria de Empleo Index 2026; hay 1,500 vacantes en 22 empresas

Está mañana se llevó a cabo la Feria de Empleo 2026 de la Industria Manufactura de Exportación Index en donde se oferta de más de 1,500 vacantes de nivel operativo, técnico y administrativo para 22 empresas que son:

  1. Bocar
  2. Lifetec
  3. AutoZone
  4. Batesville
  5. Textron Aviation (Cessna, Beechcraft )
  6. Safran Electrical & Power
  7. Makinovo
  8. Safran Aerosystems
  9. Embraer
  10. ATI
  11. Superior Industries
  12. GKN Aerospace
  13. American Beef
  14. American Industries
  15. Interceramic
  16. Teleflex
  17. SMTC Manufacturing
  18. Leviton
  19. Emerson
  20. Motherson
  21. Jabil

Además de módulos de atención para realizar trámites como:

  • Acta de nacimiento.
  • Constancia de Situación Fiscal.
  • Carta de No Antecedentes Penales.

“Esta feria llega en un momento muy importante para dar mejores empleos, mejor talento, mejores profesionistas y gobiernos que den mayores atracciones de empleo”, comentó.

Cabe destacar que estuvieron
presentes Diódoro José Siller Argüello, Secretarío de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de Chihuahua y José Nuñez Leos, Director del Comité de Recursos Humanos de Index Chihuahua.

Dicha feria estará disponle sólo hoy hasta las 3 de la tarde en el centro deportivo Tricentenario localizado en la avenida Homero al norte de la ciudad.

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