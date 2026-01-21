Delcy Rodríguez: Venezuela dialoga con Estados Unidos sin temor

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo este miércoles que Venezuela está en un proceso de diálogo y trabajo con Estados Unidos y que este ese realiza sin temor. Mientras tanto, el presidente de Fedecámaras, la asociación empresarial más grande del país, Felipe Capozzolo, elogió las medidas del gobierno dirigidas a la estabilización de la economía.

Durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno, órgano de articulación de los distintos niveles administrativos de poder (nacional, regional, local), Rodríguez hizo referencia a la relación que mantiene el gobierno bolivariano con su contraparte de Estados Unidos luego de la agresión militar del 3 de enero. “Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos sin temor alguno”, afirmó. Luego precisó que el diálogo con Washington es sin temor a encarar las diferencias y las dificultades más sensibles y las menos sensibles por la vía de la diplomacia.

Luego de anunciar el aumento en 37 por ciento del presupuesto para las regiones con respecto al año anterior, señaló que entre los objetivos principales del gobierno para 2026, además de impulsar el crecimiento económico, está lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Estas declaraciones se dan el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo luego de su intervención en el Foro Económico Mundial que la presidenta encargada de Venezuela está haciendo un muy buen trabajo y que el país cuenta con un “liderazgo bueno e inteligente”.

Empresarios atentos al nuevo escenario

Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, dijo que los empresarios del país celebran las decisiones tomadas por la presidenta encargada tendientes a equilibrar el mercado cambiario, lo cual repercutirá en el sistema de precios.

“Los primeros interesados de que en Venezuela se estabilicen los precios somos los empresarios. Vamos a acompañar cualquier tipo de medida emprendida por el Gobierno que sea tendiente a estabilizar la economía”, afirmó.

Capozzolo también advirtió que, ante el escenario que se abre para Venezuela con las anunciadas inversiones extranjeras en el ámbito petrolero, es muy importante garantizar la participación de la empresa nacional, en particular el sector manufacturero, de manera que eso se traduzca en un motor sólido de generación de empleo. Aseguró que para estabilizar la economía hay que “maximizar la producción nacional y mejorar las condiciones socioeconómicas de los venezolanos”.

Ataque de EU dejaría hasta 120 muertos

El fiscal general de la república, Tarek W. Saab, afirmó que el ataque militar perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero dejó un saldo de entre 100 y 120 personas fallecidas, entre civiles y militares. Esta cifra se corresponde a lo declarado anteriormente por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que señaló que hubo 100 asesinados, pero que eso podría aumentar porque había varios heridos graves.