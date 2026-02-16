Del 16 al 22 de febrero se realiza el registro a las pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar

La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, informó que a partir de este lunes 16 y hasta el domingo 22 de febrero, se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como a la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.

En conferencia de prensa, con la presencia del subdelegado de Desarrollo Humano y Social de la dependencia, Hever Quezada Flores y del director regional de Programas para el Bienestar en Chihuahua, José Luis Rascón, la delegada explicó que se encuentran instalados más de 70 módulos en diferentes puntos del estado para realizar el registro. Los módulos permanecen abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. Para ubicar el módulo de registro, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

PRIMER APELLIDO

DÍA

FEBRERO

A,B,C

LUNES

16

D,E,F,G,H,

MARTES

17

I,J,K,L,M,

MIÉRCOLES

18

N,Ñ,O,P,Q,R

JUEVES

19

S,T,U,V,W,X,Y,Z

VIERNES

20

TODAS LAS LETRAS

SÁBADO y DOMINGO

21 Y 22

El subdelegado de Desarrollo Humano y Social de la dependencia, Hever Quezada señaló que para el registro es necesario presentar:

• Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

• CURP (Impresión reciente)

• Acta de nacimiento (Legible)

• Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

• Teléfono de contacto (celular y de casa)

José Luis Rascón dio a conocer la ubicación de los módulos de la ciudad de Chihuahua:

Ave. Ocampo Núm. 1810, Colonia Centro.

Centro de Integración Bienestar

Calle Río Satevó Núm. 7117, Col. Infonavit Vallarta

Col. Vistas Cerro Grande

Corredor Vistas Cerro Grande S/N

Arcos de Jardines de Oriente

Ave. Equs S/N

Parque Alfredo Chávez

Calle 24 de febrero, Col. Alfredo Chávez

Deportiva Pistolas Meneses

Avenida Tecnológico y avenida Los Arcos.