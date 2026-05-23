Dejan tres ejecutados con narcomensaje en Libramiento Oriente

Tres cuerpos sin vida, con el tiro de gracia (disparo en la frente) y un narcomensaje en cartulina verde que decía: “esto les va a pasar a los que se crucen las trancas”, fue el hallazgo reportado la mañana de este sábado en el Libramiento Oriente, a casi 2 kilómetros de la carretera a Aldama.

Se trató de tres hombres que fueron ejecutados al estilo del crimen organizado. Una de las víctimas viste pantalón de mezclilla, otro, una playera color rojo y otro desnudo de la parte de arriba con un short deportivo.

Los primeros respondientes fueron elementos de la policía estatal (SSPE) quienes acordonaron el perímetro apoyados por elementos del Ejército Mexicano (Sedena).

Agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.