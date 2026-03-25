Dejan sujeto atado a poste en Anáhuac, con mensaje de amenaza

Un hombre fue localizado durante la madrugada de este miércoles atado a un poste en la seccional de Anáhuac, luego de haber sido presuntamente privado de la libertad.

El reporte fue atendido a las 02:50 horas en el cruce de avenida Ejido y calle 2ª, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la comandancia local, localizaron a un hombre con el rostro cubierto, amarrado con alambre y cinta adhesiva. A un costado se encontraba una cartulina con un mensaje de amenaza.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, horas antes, la noche del día anterior, al llegar a su domicilio fue interceptado por varias personas con el rostro cubierto, quienes lo privaron de la libertad junto con otras cuatro personas. Indicó que posteriormente fueron llevados a otro lugar y amarrados, logrando los demás escapar, quedando él en el sitio donde fue localizado.

El hombre presentaba una herida cortante de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para su atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes, en tanto se solicitó la presencia de Servicios Periciales para el levantamiento de indicios.