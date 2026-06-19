Vinculan a proceso a imputado por incumplimiento de la obligación alimenticia durante 12 años

• Dejó de proporcionar los recursos necesarios para la manutención y desarrollo de sus hijos varones, de febrero de 2014 y a marzo de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Miguel Ramón C. I., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravado.

Durante la audiencia celebrada el pasado 16 de junio de 2026, el Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, para resolver el inicio de un proceso en contra del imputado en la causa penal 4997/2025.

De acuerdo con la investigación ministerial, Miguel Ramón C. I., incumplió con las obligaciones alimentarias decretadas en favor de sus hijos varones, durante el periodo comprendido entre febrero de 2014 y el 11 de marzo de 2026, dejando de proporcionar los recursos necesarios para su manutención y desarrollo.

El 11 de junio de 2026, el Ministerio Público formuló imputación en contra de Miguel Ramón C. I., a quien, en la continuación de la audiencia inicial se le resolvió su situación jurídica, misma que enfrentará con la medida cautelar de firma periódica mensual.

Con ello, se da cumplimiento al derecho a la manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).