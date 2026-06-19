Imparte CEJUM plática sobre inteligencia emocional en escuela primaria

Personal del área de psicología del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Cuauhtémoc, impartió la plática “Inteligencia Emocional” a las alumnas y alumnos de la escuela primaria 15 de septiembre.

Durante los días 17, 18 y 19 de junio, se llevó a cabo la actividad que tiene como finalidad promover el conocimiento y el reconocimiento de las emociones en las niñas y los niños, brindándoles herramientas para que identifiquen lo que sienten.

Además, que les permita expresar sus emociones de manera adecuada y desarrollar habilidades para la regulación emocional. Durante las sesiones se abordó la importancia de la empatía, el respeto y la sana convivencia.

Destaca el manejo adecuado de las emociones, ya que contribuye a la prevención de conductas violentas dentro y fuera del entorno escolar. Se les explicó que reconocer las emociones como el enojo, la tristeza, el miedo o la frustración, permite buscar formas positivas de expresarlas, evitando conflictos, agresiones y situaciones de violencia.

Con estas acciones, el CEJUM reafirma el compromiso con la prevención de la violencia desde la infancia, al fomentar entornos seguros y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan relaciones basadas en el respeto, la comunicación y la cultura de paz.