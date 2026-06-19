Cita Diputación Permanente a periodo extraordinario; será este lunes 22 de junio

Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, citaron para este próximo 22 de junio del año en curso, a las 10:30 horas, al Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, el cual se llevará a cabo en el Recinto Legislativo y en la modalidad de acceso remoto o virtual.

En dicha sesión se desahogarán los siguientes asuntos:

Por parte de la Junta de Coordinación Política, se presentará el dictamen por el cual se declarará Recinto Oficial del Poder Legislativo para realizar sesiones de la Diputación Permanente, el Municipio de Guachochi el día 06 de julio y el Municipio de Hidalgo del Parral el 17 de julio, ambos del año en curso.

Asimismo, se propondrá ante el Pleno el decreto relativo a la conformación de los Grupos Parlamentarios que integran la 68 Legislatura, a fin de realizar una serie de adecuaciones.

La Comisión de Salud, presentará el dictamen por el cual se busca reformar diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado y de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado, a fin de garantizar la prestación del servicio de guardería a las personas trabajadoras al servicio del Estado.

La Comisión de Fiscalización presentará el dictamen para dar por concluido el proceso de revisión del Informe General relativo a la Cuenta Pública 2024 del Gobierno del Estado y de los Municipios.

Además, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas presentará una serie de dictámenes de decreto para reformar varios ordenamientos estatales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

De la misma manera la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentará tres dictámenes de reforma a normativas estatales en materia electoral.