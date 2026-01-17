Dejan presunta narcomanta en Riberas; fue colocada por un enfermo mental de la colonia

Elementos de seguridad, se movilizaron al mediodía luego de que en uno de los barandales de la escuela primaria Olivia Cano González, ubicada sobre la calle Río Columnia y Río Colorado en la colonia Riberas de Sacramento, había una supuesta “narcomanta”.

Los oficiales al arribar se percataron de la lona color blanco y pintas de color azul. Al leerla, se percataron que decían puras incoherencias.

Al interrogar a vecinos, señalaron que quien la puso fue un hombre que deambula por la zona y padece de sus capacidades mentales.



Finalmente policías retiraron la lona que por un momento alertó, y se continuó con el recorrido por la zona.