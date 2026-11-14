Dejan en tierra todos los vuelos de México a EU

La medida sería hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dijo en un comunicado que autoridades de EU solicitaron que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia EU permanezca en tierra.

La medida sería hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dijo que los vuelos desde y hacia ese país tienen afectaciones.