Dejan dos muertos con narco mensaje en carretera Cuauhtémoc-La Junta

A las 08:01 horas del 08 de noviembre, se reportó al sistema de emergencias 911 el hallazgo de dos personas sin vida en el kilómetro 116+250 de la carretera número 16, de Cuauhtémoc a La Junta.

Al llegar, los oficiales de la Policía Municipal localizaron a dos hombres tirados junto a la cinta de rodamiento. Presentaban visibles lesiones por arma de fuego, a un lado de los cuerpos había elementos balísticos calibre .45 milímetros.

Los dos tenían ataduras en manos y pies, así como los ojos cubiertos con cinta color café. Sobre uno de ellos había una cartulina con un mensaje.

El primer hombre era de tez clara, complexión regular, estatura aproximada de 1.70 metros, usaba unos zapatos de trabajo en color negro, pantalón de mezclilla en color azul con cinturón café, chamarra en color negro, y sudadera con gorra en color verde.

El segundo, era de tez morena clara, complexión regular, estatura aproximada de 1.75 metros, calzaba botas de trabajo en color café y vestía un pantalón de mezclilla en color azul, así como una chamarra en color rojo con negro y franjas blancas.

Se hizo cargo de la escena personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.