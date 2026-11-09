Asaltan paletería en la colonia Dale; asaltantes huyeron con 20 mil pesos

Durante la noche del domingo se registró un asalto a una paleteria en la colonia Dale al sur de la ciudad.

Al menos dos sujetos con vestimenta en color oscura, habrían ingresado a un negocio de paletería, donde con arma de fuego despojan a los dependientes, los cuales ya se encontraban con las cortinas abajo, los amagan y los quitan alrededor de 20 mil pesos, para finalmente huir con rumbo desconocido.



El hecho tuvo un lugar sobre el cruce de las calles Justinian y 30 frente a la plaza Dale. Por lo que las víctimas dieron aviso a las autoridades.



Elementos de la policía municipal acudieron para hacerse cargo del llenado de las actas.



Así mismo otras unidades se avocaron a ubicar a los presuntos responsables con las características señaladas.