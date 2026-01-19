Define IEE Chihuahua límites de financiamiento privado para partidos 2026

En el marco de la 1ª Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó diversos acuerdos y resoluciones relacionados con el financiamiento a partidos políticos y agrupaciones políticas locales para 2026, así como el sobreseimiento de una solicitud de plebiscito presentada en Ciudad Juárez.

Límites de financiamientos privados para partidos

En primer término, el Consejo aprobó el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se determinan los límites de financiamiento privado y de aportaciones de militantes y simpatizantes que podrán recibir los partidos políticos y agrupaciones políticas locales durante el ejercicio fiscal dos mil veintiséis.

Entre los montos aprobados, destacan los siguientes:

• Se estableció como límite anual de financiamiento privado por aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, para cada partido político, la cantidad de $9,692,439.97.

• El límite individual anual de aportaciones de simpatizantes para partidos políticos será de $646,162.66.

• Para cada agrupación política local, el límite anual de aportaciones de militantes será de $4,551,108.32, mientras que el límite anual de aportaciones de simpatizantes será de $6,461,626.65.

• El límite individual anual de aportaciones de simpatizantes personas físicas para agrupaciones políticas locales será de $81,292.98, y para personas morales de $406,464.89.

• Asimismo, se aprobó como monto máximo anual que cada agrupación política local podrá obtener por aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros, la cantidad de $11,012,734.97.

El acuerdo precisa que, en ningún caso, la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo cualquiera de sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y los rendimientos financieros, podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y específicas del ejercicio 2026.

Sobreseimiento de solicitud de plebiscito en Ciudad Juárez

Así también el Consejo aprobó el Proyecto de Resolución mediante el cual se sobresee la solicitud de plebiscito radicada en el expediente IEE-IPP-001/2026.

El 08 de enero de 2026, el promovente presentó ante la Oficina Regional Juárez del IEE una solicitud para iniciar un plebiscito en Ciudad Juárez, a fin de someter a consideración de la ciudadanía una decisión atribuida al Municipio de Juárez y al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, relacionada con el cierre de vialidades en el sentido sur a norte de la avenida Ramón Rayón e Internacional Waterfill.

Posteriormente, el 13 de enero, el promovente presentó un escrito mediante el cual se desistió de dicha solicitud, desistimiento que fue ratificado el mismo día ante fedatario electoral del Instituto. En consecuencia, se tuvo por recibido el desistimiento, se integró el expediente correspondiente y se instruyó a la Secretaría Ejecutiva a elaborar el proyecto de resolución.

El Consejo determinó sobreseer la solicitud de plebiscito al haberse desistido el promovente, quien manifestó su intención de agotar previamente otro instrumento de participación ciudadana, específicamente una Audiencia Pública ante el Ayuntamiento de Juárez.

Con estas determinaciones, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza en el uso de los recursos públicos y privados, y la correcta aplicación de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la ley.