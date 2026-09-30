Cero tolerancia contra el abuso de autoridad: Loya tras detención de 4 custodios

Tras la detención de cuatro elementos en un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), investigados por su probable relación en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura en agravio de una Persona Privada de la Libertad, el secretario Gilberto Loya, emitió un posicionamiento en el que recalcó que bajo ninguna circunstancia se tolerará un comportamiento de esta naturaleza dentro de la corporación.

Enfatizó que la actuación de la institución se rige bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y vocación de servicio, por lo que cualquier conducta que traicione estos valores y la confianza de la ciudadanía será combatida sin excepción.

“En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no vamos a solapar, proteger ni tolerar bajo ninguna circunstancia un comportamiento de esta naturaleza por parte de ningún elemento de nuestra corporación. Quien cometa un delito o traicione el juramento de proteger a las y los chihuahuenses tendrá que asumir las consecuencias ante la ley”, aseveró Loya.

Gilberto Loya, reconoció que la mayoría de los elementos de la policía estatal “desempeñan su labor con honor, honestidad y valentía todos los días, por lo que las acciones fuera de la ley cometidas por malos elementos no definirán el trabajo ni el compromiso institucional con la paz y el orden en Chihuahua”.

Por tal motivo, desde que se tuvieron indicios de los hechos, instruyó a la Subsecretaría de Asuntos Internos abrir de manera inmediata la carpeta de investigación correspondiente, facilitando en todo momento las diligencias ministeriales y refrendando plena colaboración con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia para garantizar que prevalezca la justicia.