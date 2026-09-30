Exhiben a custodios que torturaron y asesinaron a interno del Cereso

A través de redes sociales comenzó a circular un video que muestra la forma en que un grupo de custodios torturaron y provocaron la muerte de una persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social 3 de Ciudad Juárez.

En el video aparecen al menos 6 personas además de la víctima, sin embargo, las autoridades informaron de la detención de únicamente 4 custodios.

Fue durante la mañana de ayer martes cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro custodios activos, por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Luis Carlos G. C., de 24 años; y Silvino P. M., de 59 años.

Las órdenes de aprehensión están relacionadas con los hechos registrados el 8 de julio de 2026, en los que perdió la vida Edwin Centeno Ceballos, de 45 años, quien se encontraba como persona privada de la libertad (PPL).

De acuerdo con la investigación, los cuatro custodios fueron requeridos por la autoridad judicial para responder por su probable participación en los hechos.

Tras su detención, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, donde se llevará a cabo el proceso judicial para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la persona privada de la libertad.