Defenderá Fiscalía prisión preventiva para custodios acusados de homicidio

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que este lunes se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de los custodios acusados de tortura y homicidio de una persona privada de su libertad.

Señaló que el Ministerio Público defenderá la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la audiencia inicial.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando se procedió a la detención de cuatro custodios identificados como Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Luis Carlos G. C., de 24 años; y Silvino P. M., de 59 años.

Todos Son acusados de presunta tortura y homicidio de Edwin Centena Ceballos, de 45 años de edad quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán.