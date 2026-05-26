Decomisa Interpol en coordinación con países de centro y sudamérica, más de 3 mil armas y 56 toneladas de drogas

La Interpol informó este martes que incautó 3 mil 308 armas de fuego y 56 toneladas de drogas ilegales durante “un operativo policial coordinado contra el tráfico ilícito de armas de fuego y las actividades delictivas asociadas” en 20 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, apoyado por esa agencia internacional.

El reporte, difundido en la página web de la Interpol, detalló que la operación se llevó a cabo en coordinación con “la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para facilitar la colaboración regional” y tuvo lugar del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

Durante la misión, denominada “Operación Orca XI”, fueron confiscadas 6.9 toneladas de cocaína, 659 mil 403 unidades de plantas de coca, 9.3 toneladas de pasta base de cocaína, 38.5 toneladas de mariguana, 2 toneladas de metanfetamina y 11 kg de ketamina, detalló el texto.

Además de las incautaciones, el operativo se saldó con 8 mil 701 personas detenidas relacionadas con posesión o tráfico de drogas y de armas, y cerca de 200 mil cartuchos de munición, 256 mil 025 dólares en efectivo y 210 vehículos incautados.

Los países que participaron en la iniciativa fueron México, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras,, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

La Interpol facilitó la asistencia en el análisis de la información de inteligencia sobre el tráfico de armas, la elaboración de evaluaciones nacionales de amenazas y la coordinación del intercambio transfronterizo de información.