Dos mujeres fueron privadas de la libertad; localizan una muerta y otra gravemente lesionada

Durante la noche del pasado sábado y la madrugada este domingo, 2 mujeres de aproximadamente 25 años de edad, fueron privadas de la libertad de una colonia al norte de la ciudad, esta mañana autoridades localizaron a una de ellas sin vida, y la otra lesionada con un disparo en la cara.

La localización de la mujer sin vida se realizó en un camino de terracería entre la colonia Vendanova y la colonia Granjas del Valle en el cruce de las calles Valle de la Estrella y Valle de la Tuna con una herida de proyectil de arma de fuego en el área de la cabeza, la víctima viste pantalón de mezcría color azul y una chamarra con capucha en color verde y tenís en color blanco,

Agentes de la policía municipal acordonaron, el perímetro solicitando, el apoyo de agentes ministeriales, quienes ya estaban en el lugar levantando, la evidencia en ese mismo momento se reportó a una mujer que caminaba sobre la avenida en las Industrias cerca del poste 24.

Tras el reporte de una mujer, policías municipales se llegaron al lugar en donde se observan que la mujer traía una herida de proyectil de arma de juego en el área de la mandíbula, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia donde paramédicos de cruz roja, la atendieron y la llevaron a un hospital para atención médica.

La lesionada, la habían dado por fallecida al abandonarla en la zona.