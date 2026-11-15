Velador es encontrado sin vida en la Central de Abastos

Un velador de 63 años de edad, fue encontrado sin vida en el baño de una bodega ubicada al interior de la central de abastos ubicada al sur de la ciudad.

Empleados de la zona fueron quienes dieron avisó a las autoridades arribando elementos de la policía municipal quienes confirmaron el fallecimiento.

El hombre no ha sido identificado por lo cual será la autoridad quien de más detalles de la identidad.

Asimismo agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación indicaron que las causas de la muerte están aún por determinarse.