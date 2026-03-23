De 249 inspecciones a negocios, clausuró Municipio dos restaurantes

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación, informa que durante esta semana pasada se realizaron 249 inspecciones a establecimientos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad y la seguridad de las y los ciudadanos.

Derivado de estas acciones, se levantaron 30 actas administrativas, por diversas irregularidades detectadas durante las revisiones.

Como resultado, se sumaron un total de 2 establecimientos clausurados durante el fin de semana:

Restaurante bar Fanattic (Besos de Ceniza), por operar fuera de horario permitido.

Restaurante bar El Palestino, por falta de documentación obligatoria, incluyendo licencia de funcionamiento, dictamen de medidas de seguridad, programa interno de protección civil, entre otros.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de hacer cumplir la ley, fortalecer el orden y brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses mediante operativos permanentes.