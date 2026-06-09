¿Danna se comprometió? La foto que despertó sospechas de próxima boda con Alex Hoyer

La cantante posteó una fotografía que ha despertado sospechas de un posible compromiso con su novio, el músico Alex Hoyer.

La cantante mexicana Danna compartió el lunes una fotografía que ha despertado sospechas de un posible compromiso con su novio, el músico Alex Hoyer.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Ke calor’ posteó una imagen de su espectacular vista en Italia y junto a ella la palabra “Si…” (sin acento) sin dar más detalles.

La cantante Danna posteó una fotografía de un espectacular paisaje alpino en Lago di Como, situado en la región de Lombardía, en el norte de Italia, un destino turístico exclusivo.

Sobre la imagen añadió el texto “Si…”, lo que emocionó a sus fans ante la posibilidad de que su novia, el también productor musical Alex Hoyer, le haya entregado el anillo de compromiso.

La historia de Instagram de Danna tomada en Lago di Como, Italia, que desató los rumores de compromiso (Instagram / Danna)

La historia de amor de Danna y Alex Hoyer

Los rumores sobre un romance comenzaron a finales de 2020, cuando seguidores notaron fotografías tomadas en lugares similares y varias coincidencias en redes sociales. Sin embargo, la pareja decidió mantener el noviazgo en privado durante meses y, finalmente, en abril de 2022 confirmaron públicamente su relación, explicando que habían preferido protegerla antes de compartirla con el mundo.

Desde entonces, ambos han sido cuidadosos con su exposición mediática, aunque no han ocultado la importancia que tienen el uno para el otro. Más allá de las apariciones públicas, su relación se ha fortalecido también a través de la música.

Alex Hoyer, nacido en Los Ángeles y criado entre México y Canadá, es cantante, compositor y productor. Antes de iniciar su relación con Danna, había desarrollado una carrera propia dentro del pop latino. Con el tiempo, se convirtió en uno de los principales colaboradores creativos de la artista mexicana.

Danna y Alex Hoyer (Getty Images)

Su trabajo conjunto comenzó con “XT4S1S”, sencillo lanzado en 2022 y coproducido por ambos, una colaboración que marcó una nueva etapa artística para Danna.

La conexión entre ellos trascendió lo sentimental y se convirtió en una alianza creativa. Alex participó en la producción de varias canciones de Childstar y, más recientemente, en Lucid Dreams, proyecto que Danna describió como uno de los más personales de su carrera. En el EP, ambos aparecen como compositores, productores e ingenieros de grabación, reflejando una dinámica basada en la confianza y la libertad artística.

En entrevistas, Danna ha hablado abiertamente sobre el papel que Alex ha desempeñado en su vida. Durante una conversación en el podcast EDN & Friends , la cantante aseguró que con él encontró una versión más auténtica de sí misma.

La reacción de Danna a la ruptura de su amiga, Kenia Os, con Peso Pluma Danna respondió brevemente a las preguntas sobre la situación sentimental de su amiga Kenia Os y compartió detalles de la intensa agenda con la que celebrará su cumpleaños.

“Yo encontré a mi persona real también. La persona que soy en casa con Alex es la Danna, sin el Paola, sin el artista”, confesó en un encuentro con la prensa. También reveló que sus relaciones anteriores estuvieron marcadas por experiencias difíciles y aseguró que junto a Hoyer descubrió una relación basada en la honestidad y el respeto.

Danna Paola y Alex Hoyer. (Instagram)

Por su parte, Alex ha destacado en distintas ocasiones la admiración que siente por ella y la manera en que ambos han aprendido a equilibrar la relación con sus carreras.

En 2025 dieron un paso más al fundar juntos One Percent Records, un sello discográfico independiente con sede en Los Ángeles y operaciones en Ciudad de México, creado con la intención de brindar mayor libertad creativa y apoyar proyectos alejados de las fórmulas tradicionales de la industria musical.

Después de más de cinco años juntos, Danna y Alex continúan apostando por una relación de bajo perfil.