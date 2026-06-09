Emite Gobierno del Estado recomendaciones para Fiesta Mundialista 2026

El Gobierno del Estado emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que asistirá a la Fiesta Mundialista 2026, con el propósito de fomentar medidas preventivas y reducir situaciones de riesgo durante las concentraciones de personas que se registrarán con motivo de este evento.

Entre las principales sugerencias destaca consultar previamente información relacionada con las medidas de seguridad, rutas de acceso y el pronóstico del tiempo.

Asimismo, se pide brindar atención prioritaria a niñas, niños y personas con discapacidad, portar identificación oficial, fotografías de los acompañantes, una tarjeta con información sobre tipo de sangre y condiciones de salud, llevar agua, además de vestir ropa y calzado cómodos.

También se recomienda llevar únicamente el dinero necesario y evitar el ingreso con mochilas o bolsas grandes, objetos de vidrio, encendedores, artículos punzocortantes, sombrillas y cámaras.

Se invita a llegar con anticipación, ubicar al personal médico y/o de seguridad, los puestos de atención, identificar las salidas de emergencia y respetar las indicaciones de la autoridad.

En caso de presentarse una situación crítica, es importante mantener la calma, tranquilizar a quienes se encuentran alrededor, informar al personal correspondiente y evitar la difusión de rumores.

Al concluir las actividades, se pide a las y los asistentes esperar unos minutos antes de abandonar el lugar, desalojar de manera ordenada y evitar correr, gritar o empujar.

El Gobierno del Estado reitera la invitación a la ciudadanía para asistir a la Fiesta Mundialista 2026, que tendrá lugar el 11 de junio en la Plaza del Ángel a partir de las 10:00 horas, y hace un llamado a atender las medidas preventivas para disfrutar esta celebración de manera ordenada y responsable.