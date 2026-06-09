Irán advierte a Estados Unidos: “Abandonen nuestra región si quieren estar seguros”

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que las fuerzas iraníes responderán a cualquier ataque o amenaza en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos tras los recientes bombardeos en el sur del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, el canciller iraní afirmó que Washington decidió “poner a prueba” la determinación iraní pese a sus supuestas derrotas en el campo de batalla y aseguró que las Fuerzas Armadas de la República Islámica no dejarán “sin respuesta ningún ataque ni amenaza”. También lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: “Abandonen nuestra región si quieren estar seguros”.

Araghchi sostuvo además que la historia del golfo Pérsico contiene múltiples antecedentes sobre el destino de potencias externas que han intervenido en la zona, en una referencia a la presencia militar estadunidense en Medio Oriente.

Las declaraciones ocurrieron horas después de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos en el sur de Irán que calificó como operaciones de autodefensa tras el derribo de un helicóptero Apache del ejército estadunidense.

Por otra parte, la radiotelevisión estatal iraní IRIB informó durante la madrugada que la ofensiva estadunidense lanzada la noche anterior había concluido, sin ofrecer detalles adicionales sobre daños o consecuencias del operativo.