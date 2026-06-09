Andrea Legarreta se confiesa: El momento exacto en que se enamoró de Luis Carlos Origel y su primer beso

Andrea Legarreta recordó que fue durante una boda cuando descubrió que sus sentimientos por Luis Carlos Origel habían cambiado y la amistad pasó al romance.

Desde que confirmó su relación con Luis Carlos Origel a principios de 2026, Andrea Legarreta ha compartido abiertamente algunos detalles de esta nueva etapa sentimental, una historia que, según ha contado, nació a partir de una amistad de muchos años.

Ahora, la conductora reveló cuál fue el momento en que se dio cuenta de que sus sentimientos hacia el presentador habían cambiado y que entre ellos existía algo más que una simple amistad, después de su separación del cantante Erik Rubín.

Andrea Legarreta cuenta el momento que se enamoró de Luis Carlos Origel

Durante su participación en el podcast Conquista tu Mundo, conducido por Johnny Abraham, Andrea Legarreta compartió que fue durante la boda de la hija de la periodista Martha Carrillo cuando comenzó a ver a Luis Carlos con otros ojos y descubrió que sentía algo especial por quien hasta entonces consideraba únicamente un amigo.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

“Resulta que yo no podía cerrar los tres botones de la espalda. Yo tenía la espalda descubierta y nada más eran tres botones. Entonces, le dije: ‘Oye, ¿me puedes ayudar con los botones?’. Pero ah, sí me daba pena, te lo juro”, contó.

Y entonces me dice: ‘Sí, claro’. Y al momento de que él empieza a abrochar, ahí sentí. Hasta me tapé los brazos para que no viera que tenía piel chinita. O sea, me sentí viva. Dije, ‘Ay, sí, todavía estoy viva, todavía respiro’”, agregó.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Andrea recordó que, durante la celebración, algunas de sus amigas comenzaron a notar la química que existía entre ellos, al punto de preguntarle si era su pareja. Aunque inicialmente lo negó, confesó que esos comentarios la hicieron pensar sobre lo que realmente sentía.

“Me dice: ‘Pero vibran como pareja’ y yo: ‘Pues no’. ‘¿Y no te gustaría?’. Y dije pues sí, pero pues está muy chavo”, relató entre risas.

La conductora también compartió que esa noche estuvieron juntos prácticamente todo el tiempo y descubrieron lo bien que se complementaban:”Bailamos toda la noche, es muy bailador, y yo, pues jalo. No es que sea tan bailadora, pero, pues jalo…”, contó.

El momento decisivo llegó cuando ambos se alejaron un poco del resto de los invitados para platicar frente a una fogata: “Y cuando regresamos nos sentamos a ver una fogata ahí en el lugar este… Y ahí sí la cercanía fue muy importante. Y de pronto ya estábamos besándonos ahí con el Tepozteco de testigo”, recordó.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

(Instagram)

Andrea Legarreta habla sobre la diferencia de edad con Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta reconoció que la diferencia de edad fue uno de los aspectos que más la hizo dudar al inicio de su relación con Luis Carlos Origel. Sin embargo, aseguró que actualmente ambos atraviesan una etapa de mucha felicidad juntos.

La conductora explicó que, aunque es consciente de los 20 años que hay entre ellos, considera que existen aspectos mucho más importantes dentro de una relación: “Le llevo exactamente 20 años (…) hay cosas que van más allá de eso y nuestra historia está muy bonita y me siento muy feliz, ¿qué va a pasar mañana no lo sé, pero tampoco sé qué va a pasar conmigo ni con un señor que tuviera 50”, expresó.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Incluso, recordó que mucho antes de que comenzaran a salir, ella misma veía la diferencia de edad como un impedimento, pues consideraba que Luis Carlos era demasiado joven para ella y demasiado grande para sus hijas.

“Le dije: ‘Tienes todas las características que a mí me gustarían o que me gustan. Sin embargo, lástima que estés tan chico porque si no serías mi novio’, y se quedó callado”, contó. Con el paso del tiempo, la amistad que mantenían evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que la conductora hizo pública en enero a través de una entrevista.