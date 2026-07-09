Presentan a Esteban Solari como nuevo técnico de Pumas para el Apertura 2026

Ciudad de México. El argentino Esteban Solari fue presentado este jueves de manera oficial como nuevo entrenador de Pumas de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, donde, dijo, se verá un equipo auriazul “aguerrido, intenso, con una identidad muy fuerte y del que la afición se sienta muy orgullosa”.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Cantera, el estratega, quien firmó contrato por los próximos dos años, reveló que dirigir al conjunto universitario era algo que anhelaba desde que vistió su camiseta, en 2007.

“Quiero agradecer a la institución por confiar en mí y obviamente a toda la afición, que me ha recibido con muchísima alegría y amor. Estoy muy feliz de estar acá, de estar de vuelta en lo que considero mi casa y tengo mucha ilusión de cara a lo que viene, de encabezar este gran proyecto que vamos a construir entre todos.

“Para mí significa un sueño estar acá, muchas veces, como jugador, soñé con la posibilidad de dirigir a Pumas y hoy que estoy aquí es una oportunidad inmensa de plasmar todo lo que anhelé. Sé perfectamente que este es un club con una exigencia muy alta, pero ésta se transforma en ganas de trabajar, de tener compromiso, de que el equipo juegue con corazón, con garra, con ese fuego interno que todos queremos ver y estoy seguro que lo vamos a lograr”, apuntó.

Solari, quien cuenta con una amplia trayectoria como entrenador en el futbol de Malasia, Chile, Argentina y México, comenzó los trabajos de preparación con la escuadra felina desde el pasado 24 de junio, e indicó que lejos de encontrar a un plantel desmotivado, tras haber perdido la final del torneo anterior ante Cruz Azul, percibió a los jugadores con muchos ánimos de dejar atrás ese doloroso capítulo.

“Encontré un equipo que tiene ganas de tirarse de vuelta la mejor actuación para lograr los objetivos. Vi mucha predisposición a entender rápido cuál es la idea de juego, mucho compromiso y profesionalismo. Vi líderes con deseos de luchar por lo que no pudieron lograr el torneo pasado, y todo eso, sumado a la motivación que tenemos nosotros como cuerpo técnico, creo que contamos con un montón de herramientas para ir en busca de lo que todos queremos”, señaló.

Por otro lado, el Tano Solari aclaró que nunca tuvo contacto con la directiva auriazul mientras todavía era el entrenador del Pachuca, equipo al que comandó desde el Play-in del torneo Apertura 2025 hasta el término del Clausura 2026, donde logró clasificar a los Tuzos hasta las semifinales.

“Todo se dio muy abiertamente. A mí nadie me contactó de esta institución antes de que yo terminara mi vínculo con Pachuca y, en todo caso, lo hubiese permitido. No llegamos a un acuerdo con el club anterior y unos días después me convocaron aquí a una reunión. Luego de algunas charlas, todo fue muy rápido y pudimos cerrar un acuerdo”, aseveró.

Pumas disputará este domingo en Ciudad Universitaria un partido de preparación ante el América de Cali, de Colombia, donde Solari pulirá detalles de cara al torneo Apertura 2026, que arrancará el próximo jueves 16 de julio.