SRE: Habrá acciones más contundentes por asesinato de mexicano en operativo de ICE; se pasará al ámbito penal

Ciudad de México. Tras el fallecimiento del connacional Lorenzo Salgado en un operativo del ICE en Estados Unidos -con lo que suman ya 17 mexicanos muertos – , la secretaría de Relaciones Exteriores emprenderá un conjunto de acciones más contundentes, por lo que se pasará del plano diplomático al ámbito penal, aseveró el canciller, Roberto Velasco. Detalló que se pedirá el apoyo a la Fiscalía General de la República “presentar denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hasta ahora se han utilizado las vías diplomáticas quejándonos por lo que ha ocurrido pero ahora se van a emprender acciones legales contra quien resulte responsable por lo que consideramos fue un homicidio y una violación a los derechos humanos.

“Se estarán presentando denuncias penales contra quien resulte responsable. Además se continuarán los procesos para que intervengan el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. dijo Sheinbaum

Durante la conferencia presidencial, Velasco deploró esta “tragedia dolorosa” del asesinato de Salgado en un operativo realizado por ICE, cuando en un operativo recibe diversos impactos de bala por lo que México exige que este caso sea investigado con toda seriedad como lo han exigido sus familiares y hay una exigencia publicas.

Velasco explicó que cuando vino a México el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk se le pidió su intervención en este caso y en su momento él hizo un pronunciamiento expreso sobre estos casos pues en total se han reportado 56 personas fallecidas de diversas nacionalidades por operativos de ICE. Tras el asesinato de Salgado se exigirá al Alto Comisionado su actuación en centros de detención de ICE de cara a los nuevos casos que se han presentado, después de esta primera solicitud formal.

En paralelo, el canciller anunció que se emprenderán acciones civiles con las empresas que operan los Centros de detención con el envío de cartas de denuncia ante las condiciones violatorias que llevaron a la muerte de 14 mexicanos de ICE. Este es un mecanismo jurídico para la acción civil. “Les estamos pidiendo a estas empresas que tiene que dejar de realizar estas acciones y cambiar condiciones”.