A la 4T le pido una vez más que recapacite y no ponga a Rocha Moya por encima de los mexicanos: Maru

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que la decisión de Estados Unidos de no renovar el Tratado de Libre Comercio y mantener a México bajo revisiones anuales representa un golpe a la confianza de los inversionistas y una amenaza para la estabilidad económica del país. Señaló que la incertidumbre ya comienza a reflejarse con el anuncio de Toyota de trasladar parte de su producción de Tijuana a Texas, lo que, dijo, pone en riesgo empleos y el desarrollo de estados exportadores como Chihuahua.

Durante un mensaje difundido este jueves, la mandataria estatal afirmó que la pérdida de confianza obedece a que el Gobierno Federal ha privilegiado la protección de funcionarios señalados por la justicia estadounidense, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho. Sostuvo que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, refleja esa situación y criticó que, pese a los señalamientos, continúe sin rendir cuentas. Además, cuestionó que la Fiscalía General de la República informara que no cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder en su contra.

Campos acusó a Morena de mantener un “pacto de complicidad” con personajes señalados y afirmó que ello ha provocado la pérdida de competitividad, inversión y confianza en México. En ese sentido, exhortó al Gobierno Federal a actuar, permitir que las investigaciones avancen y garantizar que quienes enfrenten acusaciones respondan ante la justicia.

La gobernadora también llamó a los ciudadanos a mantener vigente el debate sobre el tema y a no permitir que, dijo, sea desplazado de la agenda pública. Finalmente, reiteró su exigencia de esclarecer la situación de Rocha Moya y pidió al Gobierno Federal priorizar los intereses del país por encima de los de cualquier fuerza política.