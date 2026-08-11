Daniela y Romero, cartas sobre la mesa-Maru, el mensaje a panistas-4T opta por entregar agua, no narcopolíticos-Manque y Mujeres en Conexión

Tal como se lo adelantamos desde el viernes pasado, ayer lunes, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, estuvo en la Ciudad de México para reunirse con el líder nacional Jorge Romero, en donde ambos hablaron de la carrera interna que vive el panismo por las candidaturas, los registros, la agenda que viene y por supuesto el determinar próximamente la manera en que serán ungidos los abanderados azules que los representen en las urnas en la jornada electoral de junio de 2027. Por supuesto que el tema toral fue el cómo mantener las aguas mansas en lo que respecta a la candidatura por la alcaldía de Chihuahua capital, que es donde pudieran desbordarse de nueva cuenta, pues es de sobra conocido que tanto en las dirigencias como en Palacio de Gobierno no están contentos con la actitud que han tomado algunos suspirantes, por lo que la estrategia para evitar un pique mayor entre quienes aspiran, deberá ser la clave para evitar fracturas al interior del panismo.

Por cierto que los malosos nos enteraron que ya pronto, incluso pudiera ser este fin de semana, cuando los consejeros estatales de Acción Nacional se reúnan precisamente para poner las cartas sobre la mesa y comenzar a tejer los lineamientos que serán ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, la plática que ayer sostuvieron Daniela y Romero fue más que productiva, y por supuesto que no es coincidencia que se diera apenas unos días después de que la gobernadora Maru Campos también se reuniera con el dirigente nacional panista cuando ambos coincidieron en Guanajuato, durante el cambio de estafeta en la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

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A propósito de la gobernadora Maru Campos y de la carrera interna por las candidaturas, ayer la jefa del Ejecutivo chihuahuense no se guardó nada y confirmó que existieron “traiciones” al interior de su equipo de trabajo, al señalar que hubo personas que traían su agenda propia y optaron por sus intereses personales, lo que por supuesto derivó en salidas abruptas del Gabinete. El que tenga oídos, que oiga, pero por lo pronto y a poco más de un año de la conclusión del sexenio de Maru y las definiciones que se vienen en torno a las candidaturas, hoy la Góber estará en Ciudad Juárez para encabezar la Mesa de Seguridad junto al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el titular de la SSPE, Gilberto Loya, ya que más tarde, al mediodía, Maru entregará obras de infraestructura hidráulica en la fronteriza ciudad, específicamente en las calles Lago Superior y Lago Toronto, en donde estará acompañada del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata y el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes.

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Ya que mencionamos el agua y a Mario Mata, titular de la JCAS, con eso de que también ayer le platicamos de la crisis hídrica que padecen los agricultores del Distrito de Riego 090, en los municipios de Coyame del Sotol y Ojinaga, a quienes no les han permitido regar sus cultivos a pesar de que la presa El Granero tiene más del 50 por ciento de capacidad, resulta que el funcionario estatal reveló que la razón es simple: la 4T está almacenando el agua debido a que negocia la entrega de aproximadamente 300 millones de metros cúbicos a los Estados Unidos, como parte de las negociaciones por el T-MEC, lo que demuestra que el régimen de Morena está dispuesto a entregar el futuro de las familias de los productores agrícolas, porque de plano es incapaz de entregar a sus narcopolíticos, como es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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La que después de que la semana pasada y el fin de semana anduvo en recorridos en las colonias de su Distrito, además de en eventos encabezados por el alcalde Marco Bonilla, la diputada federal del PAN, Manque Granados, será la invitada especial de una plática que organiza el networking Mujeres en Conexión. Se trata de una conferencia denominada “Sigamos haciendo grande a Chihuahua” y en donde la legisladora panista tendrá la oportunidad de convivir con mujeres emprendedoras y empresarias que representan grandes liderazgos en el engranaje económico de la ciudad, así que la cita de Manque con las mujeres que la invitaron a encabezar esta plática será este jueves a las 4:30 de la tarde en el Club Campestre, con eso de que la diputada federal por el Distrito 6 se mantiene en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital, sin mucho ruido, pero sí con muchas nueces.