Daniela vs Cruz… enésimo round-Bonilla a Harvard-“Compa Vale”-El podcast de Alfredo

La guerra entre los panistas y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar ya escaló a niveles que deberán atender la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal Electoral. Resulta y resalta que ayer la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, confirmó que interpondrá denuncias contra Pérez Cuéllar ante la FGE y el IEE por violencia política en razón de género, además de que reveló que existen casos de presunto acoso sexual por parte de funcionarios del Gobierno Municipal de Juárez en contra de varias mujeres, así que eso de las denuncias por nepotismo y los dimes y diretes por los adeudos en el predial, podrían quedar como un juego de niños si se destapa lo que a decir de Daniela Álvarez ocurre al interior del Ayuntamiento juarense que encabeza Pérez Cuéllar, quien pretendió voltear la tortilla al acusar a los panistas de nepotismo y terminará denunciado ante la Fiscalía y ante el árbitro electoral en esta semana, además de que esos señalamientos de acoso son gravísimos y podrían abrir una investigación que destape una cloaca difícil de ignorar.

Y mientras algunos suspirantes por la gubernatura son denunciados, el que estará en Harvard el próximo mes de marzo es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien tiene planeado viajar a esa prestigiosa universidad estadounidense ubicada en Cambridge para impartir una conferencia proyectada para el día 6 de marzo.

Por cierto que ayer el alcalde capitalino que busca la candidatura del PAN al Gobierno de Estado en el 2027, estuvo en el municipio de Guerrero por invitación de su homólogo Chava Villa, con el cual encabezó los festejos por el Día de la Candelaria en esa localidad manzanera, en donde tanto Bonilla como el alcalde guerrerense compartieron los tamales y entregaron regalos a los habitantes de la cabecera municipal que se dieron cita ayer 2 de febrero en la plaza principal.

Ya que andamos con los aspirantes azules a la candidatura grande, el que lanzó una página en redes sociales para darse a conocer y publicitarse, es el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, misma que lleva por nombre “Mi compa Vale”. Fue durante el fin de semana cuando en Facebook comenzó a resaltar dicha página que pretende mostrar el trabajo del presidente municipal deliciense, con quien la gobernadora Maru Campos se reunió a finales de la semana pasada durante la entrega de obras en municipios de la región centro sur. Así que ya no nada más son llamadas telefónicas y encuestas, ahora también las redes sociales están jugando un papel preponderante en el posicionamiento de quienes suspiran por aparecer en la boleta electoral en el 2027.

Y precisamente en ese tenor de que quien se mueve no sale en la foto, el que estrenará un podcast es ni más ni menos que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el cual desde el año pasado se registró como aspirante a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital, mismo que no ha quitado el dedo del renglón en la búsqueda de ser el elegido. Es así que este jueves, Chávez Madrid estrenará el podcast “Somos Norte”, y el invitado especial en este estreno es el diputado local Arturo Zubía, representante del Distrito 20 con cabecera en Camargo, sin duda un claro ejemplo del panista norteño con el que el líder de la fracción azul en el Legislativo se subirá al barco de los podcast en redes sociales.

Los que por encargo del dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, aprovecharon el fin de semana largo, no para descansar, sino para llevar apoyos a la región serrana, son las llamadas Brigadas Verdes que son insignia del partido del tucán. Así que con la consigna de ayudar a quienes más lo necesitan y encabezados por el Secretario de Organización, Jorge Esqueda, acudieron a Carichí acompañados por liderazgos del partido en esa región, tales como Elías Varela y Javier Madrid, los cuales dirigieron las actividades en comunidades como El Consuelo, donde se pusieron a escuchar, anotar y comprometerse a gestionar apoyos ante las instancias correspondientes, todo esto como resultado de la estrategia que ha lanzado el ya mencionado líder estatal y diputado local Tavo Borunda, quien a pesar de su encargo en el Congreso, no descuida las actividades partidistas que volvieron a posicionar al Verde en el mapa electoral desde el pasado proceso.