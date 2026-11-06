Daniela con Romero en Hermosillo-Nuevos frentes en el PAN-Borruel en la casa panista-Fugas morenas

Ayer, la que acudió a la Comisión Permanente Nacional del PAN que se llevó a cabo en el vecino estado de Sonora es la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual estuvo presente en dicho encuentro que reunió a líderes panistas de todo el país y que fue encabezado por el jefe nacional Jorge Romero, en donde además de nombrar a Toño Astiazarán como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora, los azules dejaron abierta la posibilidad de alianzas con otros partidos políticos en todo el país, además de que Daniela tuvo la oportunidad de platicar con Romero, de quien se sabe que una de sus prioridades es lograr que el PAN retenga la gubernatura de Chihuahua, así llueva, truene y relampaguee, por lo que sin duda ese fue el principal encargo del jefe nacional a la jefa estatal, quien de regreso a Chihuahua seguramente tendrá que comenzar a tejer fino, sobre todo porque quienes apoyaban las aspiraciones del exfiscal César Jáuregui para la alcaldía de Chihuahua capital, como lo son los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, cambiaron su brújula hacia el exfuncionario estatal Rafa Loera, cuya foto con los antes mencionados y los diputados Carla Rivas, Jorge Soto y Carlos Olson, volvió a sacudir la carrera interna por esa añorada candidatura.

Y aunque algunos involucrados negaron que se trate de un bloque anti Santiago de la Peña, lo cierto es que mientras el coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez y el titular de la JMAS, Alan Falomir, cierran filas en torno al secretario General de Gobierno y llaman a la unidad, desde la otra trinchera respondieron de esa forma, a pesar de que en su momento y a decir de los malosos, ni Olson ni Soto pudieron cumplir con su palabra de llevar gente al evento en el que Marco Bonilla fue designado eventual candidato a la gubernatura, por lo que a ver de qué cueros salen más correas en lo que respecta a sumar fuerzas por sus respectivos suspirantes.

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Vaya reacciones que despertó entre el panismo la presencia del exalcalde de Chihuahua capital y excandidato del PAN a la gubernatura, Carlos Borruel, ayer en una reunión de alcaldes panistas que se llevó a cabo en la sede del Comité Directivo Estatal. Y es que quien dejara la filas azules y se sumara a Morena para vestirse de guinda y ser su candidato en el 2021, fue recibido con las puertas abiertas en las oficinas de la Zarco, tan es así, que Borruel Baquera participó activamente en la charla a la que los presidentes municipales emanados de Acción Nacional fueron convocados. Desde enojo, molestia, curiosidad y hasta sorpresa, así fueron las reacciones de los panistas que observaron un posible regreso del exalcalde de la capital y excandidato a gobernador en el 2010, mismo que en el 2021 se cambió de bando y operó a favor de Morena.

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Para no dejar algo en el tintero azul, y para demostrar que nada los detendrá en la defensa del estado, a pesar del problema de salud que frenó durante unas semanas a Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, ayer su esposa Karina Olivas visitó Delicias para reunirse con mujeres que lideran organizaciones de la sociedad civil, en donde la expresidenta del DIF Municipal de Chihuahua capital compartió experiencias y una plática con las ahí presentes, y con lo que demostró que mientras Marco continué en recuperación, ella mantendrá encuentros y diálogo, así como reuniones de trabajo aquí y allá con liderazgos políticos y sociales.

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Tal como se lo adelantamos, ayer tanto Luis Daniel López como Jessica Terrazas, hicieron oficial su renuncia como coordinadores territoriales de Morena en los Distritos federales en los que estuvieron trabajando durante los últimos años, con la intención de sumarse al equipo de campaña de Andrea Chávez, eventual candidata guinda a la alcaldía de Ciudad Juárez, y es que tal parece que nomás no hubo click con el equipo del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, y ambos morenistas optaron por irse con Chávez Treviño, de quien es preciso destacar apoyaron desde siempre sus aspiraciones, así que con esto vuelve a ratificarse una vez más que las fracturas internas se mantienen en Morena, pues los llamados fundadores e izquierdistas de cepa no congenian con los exprianistas a los que ha convocado Pérez Cuéllar.

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El que ayer anduvo en Guachochi, la cabecera del Distrito 22 que representa en el Congreso del Estado, es el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, quien junto al alcalde Pepe Yáñez y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno estatal, Enrique Rascón, entregó la planta potabilizadora de agua en Rocheachi, además de que el líder priista aprovechó la gira para junto a Yáñez, revisar las obras públicas que se llevan a cabo en ese municipio serrano, como lo es el nuevo acceso a la llamada capital de la Sierra Tarahumara.