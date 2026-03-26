Dan a conocer resultados del homenaje “Diputado y Diputada Infantil por un Día”

En el marco de las actividades relacionadas con el homenaje denominado “Diputado y Diputada Infantil por un Día”, el diputado Óscar Avitia Arellanes, en voz de las Comisiones unidas de Educación, Cultura Física y Deporte y de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, rindió un informe de resultados de la insaculación de dicho evento en su edición 2026.

“Me enorgullezco en informarles con beneplácito, compañeras y compañeros Legisladores, que una vez más se logró una excelente respuesta a la Convocatoria, al participar 1,599 escuelas primarias, siendo 1162 del subsistema federal, 437 estatales, 174 CONAFE, y 102 indígenas. Por lo que podemos informar en ese aspecto que un año más, la meta fue alcanzada,” señaló el legislador.

En relación a lo anterior, dijo, los resultados de la selección por insaculación que se llevó a cabo el 26 de febrero pasado, arrojaron el nombramiento de 33 Diputados y Diputadas Infantiles, 765 niños, 834 niñas con sus respectivas suplencias, todas y todos ellos provenientes de los municipios de Buenaventura, Ciudad Juárez, Ahumada, Guerrero, Cuauhtémoc, Guerrero, Chihuahua, Delicias, Camargo, Hidalgo del Parral, Guachochi, Gómez Farías, Urique y Saucillo.

Asimismo, destacó que, durante el proceso de insaculación referido, se respetó la equidad de género e inclusión de grupos vulnerables, educación indígena, así como CONAFE para el proceso de sorteo de quien habrán de ocupar las curules el próximo mes de abril del año en curso.

El listado de los niños y las niñas, se hizo de conocimiento de cada uno de los integrantes de esta legislatura, completando a cabo los foros cívicos respectivos en cada una de las escuelas de origen de las y los seleccionados, llevándose a cabo la totalidad de los mismos con participación del Instituto Estatal Electoral, donde las Diputadas y Diputados, tuvieron oportunidad de tener contacto con las niñas y niños que habrán de representar a su Distrito, y organizar su traslado y acompañamiento durante todo el proceso; y la Sesión que habrá de celebrarse.

La sesión de los Diputados y Diputadas Infantiles, se llevará a cabo el día 30 de abril del 2026, haciendo uso del Salón del Pleno de esta Sede Legislativa.

Los pequeños que en este 2026 participaron son:

Halil Jair Mata Ávila

Nailea Arellano Olivas

Iker Campos Ramos

Melina Solorzano Esquivel

Daniel Alexis García Diaz

Ana Victoria Portillo Aguilar

Brayan Dariel Mariscal Cervantes

Abril Pauleth Rosas Álvarez

Erika Marian Reza Mendoza

Jimena Andrea Pérez Lujan

Natalia Ximena Salinas Allende

Juan Pablo Escamilla Trillo

Axel Gabriel Hernández Estrada

Yoel Sebastián Salinas Viezcas

Jesús Emmanuel Montenegro Molina

Abdiel Ibarra Negrete

Victoria Zoe Mendoza Candelas

José Manuel Aguilar Martínez

Jadiel Isaac Alvarado Torres

Daniel Eduardo Chavarría Olayo

María José Martínez Neira

Ivana Sofia Flores Salcido

Carlos Abelino Cruz Moreno

Brianna Nohemí Sánchez Romero

Cesar Gael Moreno Patiño

Julia Lucia Carrera Hernández

Eduardo Guadalupe Álvarez Juárez