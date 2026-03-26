Dan a conocer resultados del homenaje “Diputado y Diputada Infantil por un Día”

En el marco de las actividades relacionadas con el homenaje denominado “Diputado y Diputada Infantil por un Día”, el diputado Óscar Avitia Arellanes, en voz de las Comisiones unidas de Educación, Cultura Física y Deporte y de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, rindió un informe de resultados de la insaculación de dicho evento en su edición 2026.
“Me enorgullezco en informarles con beneplácito, compañeras y compañeros Legisladores, que una vez más se logró una excelente respuesta a la Convocatoria, al participar 1,599 escuelas primarias, siendo 1162 del subsistema federal, 437 estatales, 174 CONAFE, y 102 indígenas. Por lo que podemos informar en ese aspecto que un año más, la meta fue alcanzada,” señaló el legislador.
En relación a lo anterior, dijo, los resultados de la selección por insaculación que se llevó a cabo el 26 de febrero pasado, arrojaron el nombramiento de 33 Diputados y Diputadas Infantiles, 765 niños, 834 niñas con sus respectivas suplencias, todas y todos ellos provenientes de los municipios de Buenaventura, Ciudad Juárez, Ahumada, Guerrero, Cuauhtémoc, Guerrero, Chihuahua, Delicias, Camargo, Hidalgo del Parral, Guachochi, Gómez Farías, Urique y Saucillo.
Asimismo, destacó que, durante el proceso de insaculación referido, se respetó la equidad de género e inclusión de grupos vulnerables, educación indígena, así como CONAFE para el proceso de sorteo de quien habrán de ocupar las curules el próximo mes de abril del año en curso.
El listado de los niños y las niñas, se hizo de conocimiento de cada uno de los integrantes de esta legislatura, completando a cabo los foros cívicos respectivos en cada una de las escuelas de origen de las y los seleccionados, llevándose a cabo la totalidad de los mismos con participación del Instituto Estatal Electoral, donde las Diputadas y Diputados, tuvieron oportunidad de tener contacto con las niñas y niños que habrán de representar a su Distrito, y organizar su traslado y acompañamiento durante todo el proceso; y la Sesión que habrá de celebrarse.
La sesión de los Diputados y Diputadas Infantiles, se llevará a cabo el día 30 de abril del 2026, haciendo uso del Salón del Pleno de esta Sede Legislativa.
Los pequeños que en este 2026 participaron son:
Halil Jair Mata Ávila
Nailea Arellano Olivas
Iker Campos Ramos
Melina Solorzano Esquivel
Daniel Alexis García Diaz
Ana Victoria Portillo Aguilar
Brayan Dariel Mariscal Cervantes
Abril Pauleth Rosas Álvarez
Erika Marian Reza Mendoza
Jimena Andrea Pérez Lujan
Natalia Ximena Salinas Allende
Juan Pablo Escamilla Trillo
Axel Gabriel Hernández Estrada
Yoel Sebastián Salinas Viezcas
Jesús Emmanuel Montenegro Molina
Abdiel Ibarra Negrete
Victoria Zoe Mendoza Candelas
José Manuel Aguilar Martínez
Jadiel Isaac Alvarado Torres
Daniel Eduardo Chavarría Olayo
María José Martínez Neira
Ivana Sofia Flores Salcido
Carlos Abelino Cruz Moreno
Brianna Nohemí Sánchez Romero
Cesar Gael Moreno Patiño
Julia Lucia Carrera Hernández
Eduardo Guadalupe Álvarez Juárez