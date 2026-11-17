El Partido Acción Nacional (PAN) propuso ocho puntos este lunes para garantizar la transparencia en el proceso de selección de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El planteamiento fue presentado por el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, quien destacó entre estos la independencia del Comité Técnico de Evaluación, así como vigilancia ciudadana a lo largo de esta designación.

Por su parte, el presidente del PAN, Jorge Romero, llamó a esclarecer las irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei y frenar la intención de Morena de imponer a una persona afín al gobierno a la cabeza del árbitro electoral.

“Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, Sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, declaró e insistió en que las indagatorias deben continuar hasta que se determinen responsabilidades administrativas y penales.

Otros de los puntos anunciados por Lixa Abimerhi incluye la relevancia de que en la integración del comité, la Jucopo y la CNDH consideren las propuestas de universidades, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

El PAN además instó a que se hagan públicas las evaluaciones a las que se les someta a los aspirantes y que se sustente la integración de las quintetas.

Por último, el partido blanquiazul anunció que impulsará una reforma para eliminar los “superpoderes” de la presidencia del INE que le permiten nombrar a altos funcionarios sin la aprobación del Consejo General.

“Estamos muy preocupados de que, si se simularon contrataciones, pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas”, añadió Romero.